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Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak'a tahliye

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Parıldak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

02.05.2017 - 14:35
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Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak'a tahliye

ayşenur parıldak

Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Parıldak'ın yargılanmasına, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Parıldak, savunmasında, örgüt mensuplarının haberleştiği ByLock programını kullandığı iddiasını reddetti.

"BYLOCK KULLANICISI DEĞİLİM"

Dosyadaki telefon ve IMEI numarasının kendisine ait olmadığını öne süren Parıldak, emniyetten gelen rapordaki IMEI numarasının 15 haneli olması gerekirken 14 haneli olduğunu belirterek, "ByLock kullanıcısı değilim. Dosyadaki telefon numarası ve bu numaraya ait olduğu öne sürülen IMEI benim değil." dedi.

"TWEETLER BANA AİT DEĞİL"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajları kendisinin yazmadığını iddia eden Parıldak, dosyadaki evrakların ekran görüntüsünden ibaret olduğunu belirtti. Parıldak, "Tweetler bana ait değil. Bu mesajları ben atmadım. Bunlar sahte mesajlar. Bunu yapmak çok basit. 9 aydır bu yüzden tutukluyum. Bunları kanıtlayamamak bana çok ağır geliyor." diye konuştu.

Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak'a tahliye

Twitter'daki "Fuat Avni" hesabını takip ettiğini, onun da kendisinin takipçisi olduğunu belirten Parıldak, bunun da suç teşkil etmediğini söyledi.

Parıldak, "Fuat Avni"nin yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından takip edildiğini, o hesabın takip ettiği 214 kişiden birinin kendisi olduğunu, diğer isimler arasında gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Hakan, milletvekilleri Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin de yer aldığını ifade etti.

Parıldak'ın avukatı İrem Danacı da müvekkilinin ByLock kullanmadığını, buna ilişkin emniyetten gelen rapordaki telefon numarasının müvekkiline ait olmadığını, 14 haneli IMEI numarasının da yanlış olduğunu ve hiçbir telefonla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Danacı, müvekkili aleyhinde dosyaya giren tweetlerin de sahte olduğunu iddia etti.

Beyanların ardından mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutukluluk halinin devamını istedi.

"SÜREKLİ AĞLIYORUM"

Mütalaaya karşı diyeceği sorulan Ayşenur Parıldak, "Dosyadaki eksik hususların giderilmesi için müzekkereler yazılacak. 3-4 ay daha cezaevinde kalacağım. 9 ay tutuklu kaldım. Sürekli ağlıyorum. Adalet bekliyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanmak istiyorum. Artık dayanamıyorum." diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Müzakere için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Heyet, sanık Ayşenur Parıldak'ın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve toplanamayan delillerin karartılma şüphesinin bulunmamasını göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkma yasağı ve kolluk birimine her hafta imza vermesi kaydıyla tahliyesine hükmetti.

Sanığın Twitter hesabının incelenmesi ve HTS kayıtları için müzekkere yazan mahkeme duruşmayı erteledi.

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