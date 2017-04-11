Zaman iddianamesi: Darbe mesajı reklam afişiyle verildi

30'dan fazla ismin yer aldığı Zaman gazetesi iddianamesi tamamlandı. Burada FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedeflerinin anlatıldı, ayrıca örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığı da açıkça ortaya konuldu.

İddianamede örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiğine ilişkin bilgiler de yer aldı...

DARBE MESAJI 2013'TE REKLAM AFİŞİNDE VERİLDİ

Bununla birlikte örgütün ilk darbe mesajını Zaman gazetesinin 2013 yılı Kasım ayında "Zaman Kardeşlik Zamanı" başlıklı sloganıyla bir reklam afişi hazırlatarak tabanına verdiği belirtildi.





Söz konusu afişte bir Gezici ile bir polisin Zaman gazetesini birlikte tuttuğu, polisin tuttuğu kısımda, "Ne Gerek Var Kavgaya?" yazısının yer aldığı vatandaşın tuttuğu kısımda ise, "Bir İhtimal Daha Var" yazdığı, bu ifade ile darbe ihtimalinin tabana iletildiği tespitine yer verildi.

64 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianame 64 sayfadan oluşuyor.