taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.842
USD
3,5261
EURO
4,0744
ALTIN
140,25
PETR
48,5200

Zaman muhabiri Ayşenur Parıldak'ın savunması

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan, kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

18.07.2017 - 13:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

AYŞENUR

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Parıldak ve avukatları ile yakınları katıldı.

SAVUNMA YAPTI

Savunma için söz verilen Parıldak, kendisine ait olduğu belirtilen ByLock programı yüklü telefon hattına ilişkin abonelik sözleşmesinin avukatı tarafından kendisine getirildiğini, bu zamana kadar hattın şahsına ait olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Bu hattın internet cihazlarına takılan bir SIM kartına ait olduğunu belirten Parıldak, cihazın Zaman gazetesine girdiğinde verildiğini, hangi tarih aralığında kullandığını hatırlamadığını ifade etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Parıldak, önceki duruşmada tahliye edildiğini ancak akşam saatlerinde savcılığın itirazı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen yazı üzerine yeniden tutuklandığını anımsattı. ByLock kullanmadığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delilleri karartmaya çalışmadığını ileri süren Parıldak, tahliyesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı, Parıldak'ın ByLock'u aktif kullanması, ilgili hattın sanığa ait olduğunun BTK'dan gelen yazıyla tespit edilmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Parıldak'ın tahliye talebini reddetti. Heyet tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

İlginizi Çekebilir
Yoğun yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da yağış etkisini azaltırken trafik sıkışıklığı bölge bölge devam ediyor.
Şehit Halisdemir'in ismini izinsiz kullananlara dava açılacak
Kahraman Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, 'kardeşinin ismini izinsiz kullananlara dava açacaklarını' söyledi.
Kayseri'de FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası
Kayseri'de 3 ayrı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanıkların hapis cezaları belli oldu.
Total, Kıbrıs'ta sondaj çalışmalarına başladı
Fransız enerji devi Total, Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj çalışmaları yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

552
İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

157
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

122
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

109
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

74
CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

387
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM