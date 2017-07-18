Zaman muhabiri Ayşenur Parıldak'ın savunması

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Parıldak ve avukatları ile yakınları katıldı.

SAVUNMA YAPTI

Savunma için söz verilen Parıldak, kendisine ait olduğu belirtilen ByLock programı yüklü telefon hattına ilişkin abonelik sözleşmesinin avukatı tarafından kendisine getirildiğini, bu zamana kadar hattın şahsına ait olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Bu hattın internet cihazlarına takılan bir SIM kartına ait olduğunu belirten Parıldak, cihazın Zaman gazetesine girdiğinde verildiğini, hangi tarih aralığında kullandığını hatırlamadığını ifade etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Parıldak, önceki duruşmada tahliye edildiğini ancak akşam saatlerinde savcılığın itirazı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen yazı üzerine yeniden tutuklandığını anımsattı. ByLock kullanmadığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delilleri karartmaya çalışmadığını ileri süren Parıldak, tahliyesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı, Parıldak'ın ByLock'u aktif kullanması, ilgili hattın sanığa ait olduğunun BTK'dan gelen yazıyla tespit edilmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Parıldak'ın tahliye talebini reddetti. Heyet tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.