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Zap'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

18.10.2017 - 08:10
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava destekli operasyon devam ediyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Harekatta, keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar da imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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