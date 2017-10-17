Zap'taki PKK kamplarına operasyon

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, şehit olan 4 asker için tören düzenlendi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONDA ŞEHİT DÜŞTÜLER

Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer, Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın, Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer ve Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zap bölgesine yönelik sınır ötesi operasyonunda şehit düştüğü ortaya çıktı.

ZAP'A NEDEN OPERASYON DÜZENLENİYOR

Zap, Çukurca'nın hemen güneyinde yer alıyor. Orada PKK terör örgütünün kamplarının olduğu biliniyor. Arazi yapısı bakımından Zap bölgesi Türkiye'ye sızma ve Türkiye'den Irak'ın kuzeyine kaçma istikameti olarak en uygun noktalardan biri. Bu nedenle Zap'ın tutulması önemli.

SICAK TAKİP DEĞİL, BÜYÜK OPERASYON

Türkiye zaman zaman uluslararası haklarını kullanarak sıcak takip amaçlı sınır ötesine geçiyordu fakat Zap'a son operasyon oldukça kapsamlı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden Zap'ta ne kadar Türk askeri var bilinmiyor. Özel birlikler Zap Vadisi ve dağlık arazide askerler alan hakimiyetini sağlamak için büyük bir operasyon düzenliyor. Bu operasyonlar sırasında 16 terörist etkisiz hale getirildi. 4 askerimiz ise şehit oldu.

PKK'NIN KIŞ TERTİPLENMESİNE DARBE

Zap'a paralel olarak sınır hattında çok sayıda karakol bulunuyor. Teröristler sızma hareketleriyle bu karakollara hem taciz ateşi açıyorlar hem de saldırılar düzenliyorlar. İşte buradaki saldırıları önlemek ve teröristlerin kış tertiplenmesini önlemek için kaçma istikametleri bu operasyonla kesilmiş durumda.

Karadaki birimlerin verdiği koordinatlarla İHA'larla da operasyonlar düzenleniyor. Daha kalabalık terörist faaliyetleri tespit edildiğinde ise F16 savaş uçakları devreye girip o bölgeyi bombalıyor.

ANİ GELİŞEN İSTİHBARATA DAYALI NOKTA OPERASYON

Operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer, memleketinde yıllık izindeyken "acil" koduyla göreve çağrılmıştı. Bu nedenle operasyonun ani gelişen istihbarata dayalı olarak başladığı ifade ediliyor.