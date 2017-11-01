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Zehra Çilingiroğlu babasının sevgilisiyle tanıştı

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün yemekte sevgilisi Seda Sevin’le Hülya Avşar’dan olan kızı Zehra’yı tanıştırdı.

01.11.2017 - 10:53
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Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevdiklerini yemekte bir araya getirdi. Mankenlik ve oyunculuk yapan Seda Sevin'le yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan Çilingiroğlu'nun bu yemeği düzenleme sebebi ise genç sevgilisini eski eşi Hülya Avşar'dan olan 19 yaşındaki kızı Zehra ile tanıştırmaktı.

SEVGİLİSİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kızı Zehra'yla aşkını yemekte bir araya getiren Kaya Çilingiroğlu, yemeğe yakın dostlarını da davet etmeyi ihmal etmedi. Zehra'yla tanışan Sevin, yemekte çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Zehra Çilingiroğlu babasının sevgilisiyle tanıştı

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