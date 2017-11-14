Zehra Çilingiroğlu: Bence iyi şoförüm

Geçen hafta trafik kazası yapan Zehra Çilingiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla erken saatlerde spor yapan Zehra Çilingiroğlu'na yaptığı kaza hatırlatıldı.

"BÖYLE ŞEYLER YAŞANABİLİYOR"

Yürüyüşten sonra kapalı otoparktan cipini alan Zehra Çilingiroğlu, çıkarken cipinin önüne atlayan bir sokak köpeğini görünce aniden frene basarak durdu. Milliyet'in haberine göre, otomobiline binmeden önce ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zehra Çilingiroğlu, "1,5 aydır araç kullanan birisi olarak iyi şoför olduğumu düşünüyorum. Daha öncesinde direksiyon eğitimi aldım. Böyle şeyler yaşanabiliyor." diye konuştu.