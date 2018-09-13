taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16835
Euro
7.22205
Altın
1207.75
Borsa
94375.28
Gram Altın
240.039

Zehra Çilingiroğlu ihanet sorularını duymazlıktan geldi

Zehra Çilingiroğlu, ayrıldığı sevgilisinin adını bile duyunca tedirgin oldu.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Magazin

ĞĞ

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy’deki bir mekana gitti. Çıkışta sevgilisi Eray Ölçüm'den ihanet sebebiyle mi ayrıldığı iddiaları sorulunca sessizliğe gömülen Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar’ın 18’inci yaş hediyesi olarak aldığı son model lüks cipine binerek hızla uzaklaştı.

İKİ KIZLA OTELE GİTTİ

Geçen haftalarda Eray Ölçüm’ün Bodrum’da bir otelde iki kızla beraber olduğu haberleri basına yansımıştı. Bu haberlerin ardından Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Eray Ölçüm'den ayrıldı.

Zehra Çilingiroğlu ihanet sorularını duymazlıktan geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

441
Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

237
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

101
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

54
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

170
Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

181
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM