Zehra Çilingiroğlu ihanet sorularını duymazlıktan geldi

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy’deki bir mekana gitti. Çıkışta sevgilisi Eray Ölçüm'den ihanet sebebiyle mi ayrıldığı iddiaları sorulunca sessizliğe gömülen Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar’ın 18’inci yaş hediyesi olarak aldığı son model lüks cipine binerek hızla uzaklaştı.

İKİ KIZLA OTELE GİTTİ

Geçen haftalarda Eray Ölçüm’ün Bodrum’da bir otelde iki kızla beraber olduğu haberleri basına yansımıştı. Bu haberlerin ardından Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Eray Ölçüm'den ayrıldı.