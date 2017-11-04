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Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

Annesinin aldığı lüks ciple taksiye arkadan çarpan Çilingiroğlu, taksi şoförü ile kısa süreli gerginlik yaşadı.

04.11.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Magazin

Annesi Hülya Avşar'ın hediyesi olan lüks ciple trafiğe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk kazasını yaptı.

Ortaköy'de habercilerin kendisini görüntülediğini fark eden Çilingiroğlu, panik yapınca kırmızı ışıkta bekleyen taksiye arkada çarptı.

"AMCA İLERİ GİDELİM"

Habercilerin olay yerine gelmesi üzerine Çilingiroğlu; taksiciye “Amca ileri gidelim. Basın beni çekiyor. Uygun bir yerde konuşuruz” dedi.

Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

"PARAMI VERECEKSİN"

İleride bekleyeceğim dedikten sonra Ulus'a kadar giden Zehra Çilingiroğlu'nu yakalayan taksici, "N'aptın abla? Paramı vereceksin" diye çıkıştı.

Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

"AMCA BENİ TAKİP ET"

Çilingiroğlu, bunun üzerine "Amca beni takip et. Paranı alacaksın" yanıtını verdi.

Taksi şoförü bu yanıtı aldıktan sonra Zehra Çilingiroğlu'nu takip ederek özel bir siteye girdi.

Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

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