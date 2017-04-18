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Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, katıldığı bir partide sevgilisi Yasin Akkanat'ı öpücüklere boğdu.

18.04.2017 - 09:25
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Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Üniversite eğitimine Londra’da devam eden Zehra Çilingiroğlu, okulu paskalya tatiline girince soluğu İstanbul’da almıştı.

PARTİYE KATILDI

Habertürk'ten Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre babası Kaya Çilingiroğlu'nun uyarısıyla medyadan uzak durmaya çalışan Çilingiroğlu, cumartesi günü Nişantaşı Nopa’daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat’la katıldı.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sarmaş dolaş eğlenen ikilinden Çilingiroğlu, kalabalığa aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

GEÇEN HAFTA DA EMİRGAN'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Yasin Akkanat geçen hafta da Emirgan’da bir kafede görüntülenmişti.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

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