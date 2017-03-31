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Zehra Çilingiroğlu sigara içerken yakalandı

Sigara içerken görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, panikleyip sigarasını söndürmek zorunda kaldı.

31.03.2017 - 09:25
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra, Bebek’teydi.

Arkadaşı ile sohbet ederken sigara içen Zehra, fotoğrafının çekildiğini fark edince panik oldu, sigarasını söndürdü.

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken yakalandı

"BEN İZİN VERİYORUM"

Hülya Avşar “Kızımı sokakta içki içmiş, elinde sigara görebilirler. Ben izin veriyorum kardeşim! Diğerlerine b.k yemek düşer” demişti.

Kaya Çilingiroğlu ise içki ve sigaraya çok karşı.

Zehra Çilingiroğlu önceki gün de Emirgan'da bir erkek arkadaşıyla birlikte görüntülenmiş, gazetecileri görünce rahatsız olup mekandan ayrılmıştı.

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