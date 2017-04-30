Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

Etiler'de baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Yasin Akkanat, çıkışta objektiflerden kaçamadı. Araçlarını yönelen ikili, flaşlar patlayınca panikledi.
VALE ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN UZAKLAŞTI
Zehra ve sevgilisi, vale ücretini ödemeden oradan uzaklaştı.
AŞK HAYATIYLA GÜNDEME GELMESİ AİLESİ TARAFINDAN TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Londra’daki okulunu bırakıp Türkiye’ye dönmek istediği konuşulan Zehra’nın aşk hayatıyla gündeme gelmesi ailesi tarafından tepki çekmişti. Hülya Avşar, kızının okulu bırakmadığını, tatilde olduğunu söylemişti.