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Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

30.04.2017 - 08:51
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Etiler'de baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Yasin Akkanat, çıkışta objektiflerden kaçamadı. Araçlarını yönelen ikili, flaşlar patlayınca panikledi.

VALE ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN UZAKLAŞTI

Zehra ve sevgilisi, vale ücretini ödemeden oradan uzaklaştı.

Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

AŞK HAYATIYLA GÜNDEME GELMESİ AİLESİ TARAFINDAN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Londra’daki okulunu bırakıp Türkiye’ye dönmek istediği konuşulan Zehra’nın aşk hayatıyla gündeme gelmesi ailesi tarafından tepki çekmişti. Hülya Avşar, kızının okulu bırakmadığını, tatilde olduğunu söylemişti.

Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

Zehra Çilingiroğlu'nun aşk kaçamağı

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