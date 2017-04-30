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Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

Magazin dünyasının genç simaları Zehra Çilingiroğlu ve Aleyna Tilki özel hayatlarıyla gündemde.

30.04.2017 - 09:47
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndü.

Zehra, önceki akşam sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Etiler'de baş başa yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Yasin Akkanat, çıkışta objektiflerden kaçamadı. Araçlarını yönelen ikili, flaşlar patlayınca panikledi.

Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

ALEYNA TİLKİ ESTETİK YAPTIRDI

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, dudaklarına dolgu yaptırdı. Estetik için anne-babasından izin alan Tilki, soranlara “Benim dudaklarım hep dolgun” yanıtını verdi.

Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

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