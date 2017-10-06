Zerrin Özer çocuk istiyor

“Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin bu haftaki konuğu türk popunun güçlü ismi Zerrin Özer. Ünlü sanatçı, hayatıyla ilgili olay yaratacak itiraflarda bulundu.

Zerrin Özer, yurt dışına açılmadığı için çok pişman olduğunu söyledi. Özer, "Amerika’dan, Almanya'dan bir çok bağlantı kuruldu, beni Amerika’da sahneye çıkardılar herkes ayağa kalktı. İrlanda da festivale gittim, senfoni orkestrasının başındaki yetkili ülkesinde kalmam için çok ısrar etti ama annem yanıma gelmediği için teklifleri kabul etmedim. Yurt dışı defteri de o zaman kapandı; ama şimdi pişmanlık duyuyorum."

"ERKEĞE ÇOK GÜVENMEK ZOR"

Zerrin Özer, 19 yaşında başına gelen tecavüz olayı ile ilgili de Hülya Avşar’a da çok özel itiraflarda bulundu; "Uzun bir süre siyah gözlükle ekrana çıktım. Bunun nedeni insanlar gözlerimi görmesin diye... Şimdi bakıyorum da o zaman yaşadıklarım beni artık olumsuz etkilemiyor, daha da çok hırslandırıyor. Bu olaydan sonra bir erkeğe güvenmek benim için hala çok zor."

AŞKA HAZIR

"Çok kaliteli bir ruhla tanıştım" diyerek aşka hazır olduğunu itiraf eden Zerrin Özer, yeni bir ilişkiye hazır olduğunu ve aşk istediğini söyledi. Şarkıcı, "Çocuğumun olmasını çok isterim. Ben iyi bir anne olur muydum, çocuğum nasıl olurdu acaba? diye çok merak ediyorum” derken duygularını gizleyemedi.