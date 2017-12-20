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Zerrin Özer'i kimse tanımadı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, aylar sonra ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 09:00..
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Zerrin Özer, bir dergisinin düzenlediği ödül töreninde ortaya çıktı. Özer'in yeni halini görenler tanımakta zorlandı.

Zerrin Özer'i kimse tanımadı

ZERRİN GİTTİ BAŞKA BİRİ GELDİ

Bir hayli zayıflayan, lenslerini çıkaran ve botoks yaptıran 60 yaşındaki sanatçının yeni görüntüsü şaşırttı. Davete katılan bazı isimler 'Bu kim' demekten kendini alamadı.

ÖDÜL ALDI

Ünlü sanatçı, gecede 'Yaşam Boyu Onur' ödülüne layık görüldü. Özer, Orhan Gencebay, Kutsi, Kenan Erçetingöz gibi isimlerin de katıldığı gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Zerrin Özer'i kimse tanımadı

Zerrin Özer'i kimse tanımadı

Zerrin Özer'i kimse tanımadı

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