Zeynep Aslı Türkeli'nin yeni sergisi

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Zeynep Aslı Türkeli’nin kişisel sergisi “Kastım Budur Şehre Varam, Feryad ü Figan Koparam” Yunus Emre, sanatçının üretim pratiği olan resmin tasavvufi referanslar ile üretilme biçimini ve kadim zamanların diliyle ifade edilmiş bir kâinat tasavvurunu kendi çağının diline tercüme ederek nasıl ilişkilendirdiğine dair bir sunum izliyor.

SERGİ 10 ŞUBAT'TA AÇILIYOR

10 Şubat'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda açılacak olan sergi, sanatçının eserlerine kapsamlı bir bakış sunuyor.

KÜLTÜR COĞRAFYAMIZIN GÜZELLİKLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Zeynep Aslı Türkeli’nin uzun uğraşlarla ürettiği çalışmalar sonunda Mehmet Çebi Koleksiyonu’na giren 40 eseri bir araya getiren kişisel sergisi, kültür coğrafyamızın olağanüstü zenginlikteki estetik geçmişinden devşirdiği çeşitli mimari formlar, tezyinî motifler ve harflerle yaptığı, dış dünyanın geçici görüntülerini tuvale aktarmayı çoktan terk etmiş olan çağdaş sanatı, fenomenlerin dış yüzünde oyalanmaksızın içine dalmayı, görünen ardındaki görünmeyeni, eskilerin tabiriyle Kenz-i Mahfî’yi (Gizli Hazine) keşfi kendine gaye edinmiş İslâm sanatıyla buluşturuyor.

TÜRKELİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN GİZLİ HAZİNEYİ KEŞFETMEK

Zeynep Aslı Türkeli çalışmalarında bir nakkaş gibi, bir şey yaratmak değil, arayarak gizli hazineyi keşfetmeye çalışır. Yaratma değil, keşif heyecanı ile aynı malzemeleri tekrar tekrar kullanmaktan çekinmez. Sanatçı için önemli olan kompozisyonda mükemmele ulaşmak ve elindeki hazır biçimleri değişik şekillerde birleştirerek sürekli aslî şekli aramaktır. Aslında, mükemmele ulaştığı zaman, Attar’ın Mantıku’t-Tayr’ındaki gibi, si-murg (otuz kuş)’un Simurg’dan başka bir şey olmadığını anlar. Aslî şekli, yani en mükemmeli ararken yaptığı denemeler, çeşitlemeler ile biçim dışı bir ilke, mutlak soyutluk ve sonsuzluk kavramlarını gözetir.

Renklerse Anadolu’nun bin yıllık zevk ve estetik ikliminden süzülüp gelmiş gibi; aşinalara asırlar öncesinden mesajlar ileten ve ateşi canlı tutma iradesini yansıtan sıcak, capcanlı renkleri ve kavramsal eserleriyle sanatçı Zeynep Aslı Türkeli daha önce yurtdışında birçok kişisel sergiler açmış ve ilk kez İstanbul’da açtığı kişisel sergisi ile sanatseverleriyle buluşuyor.

ZEYNEP ASLI TÜRKELİ KİMDİR

1985 yılında İstanbul’da doğan Türkeli, lisans eğitimini 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde sürdürmektedir.