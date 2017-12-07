Zeynep Demirel doğum fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz ağustos ayında ikinci kızı Yeda'yı dünyaya getiren ve evde doğum yapan Zeynep Demirel, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Demirel, doğum anına ait fotoğrafı da Instagram sayfasında yayınladı.

"İKİNCİ DOĞUMU DOĞAL YAPMAK İSTEDİM"

Demirel, "İlk doğumum hastane ortamında, suni sancı ve epidural alarak gerçekleşmişti. İkinci doğumumu ise tamamen doğal yapmak istedim. Dışarıdan hiçbir maddenin vücuduma verilmesini istemedim. Çok şükür ki, istediğim gibi bir doğum gerçekleştirdim.

"EVDE DOĞURMAMA TEPKİ GÖSTERDİLER"

Aileme 'Evde doğum yapmak istiyorum' dediğimde, bana sanki 'Mars'ta doğum yapmak istiyorum' demişim gibi tepki verdiler.

Evde doğum yapmayı istememin nedenlerinden biri hastane ortamlarını sevmemem. İkincisi ise doğumun çok doğal bir şey olduğunu düşünmem.

SUDA DOĞUMU ARAŞTIRDIM

Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum.

"HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM"

20 dakika boyunca havuzda kaldım. Medical bir havuz kurulmuştu. Her şey olup bitti ve ben hiçbir şey anlamadım.

Doğumda bir hemşire, bir doktor, bir çocuk doktoru hazır bulundu. doğum gerçekleştikten hemen sonra çocuk doktoru bebeğin kontrollerini yaptı.

Dayanamayacağım çok ağrılı olan süreç 20 dakika falandı. Sonrasında bizim küçük fasülye dünyaya gözlerini açtı. Gayet kolay ve başarılı bir doğum oldu.

"DOĞURUP KALKTIM"

Normal doğumun en güzel tarafı sonrasında hemen ayağa kalkmak ve hiçbir şey olmamış gibi gündelik hayata devam etmek." yazdı.