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Zeytinburnu'nda motorlu gasp

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde motorlu bir kapkaç gerçekleşti.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 12:24..
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir motora binen iki kişi, dükkanının önünde otururken, telefonuna bakan adamı gasbetti.

Zeytinburnu'nda motorlu gasp

MOTORLU GASP

Ensonhaber'in Whatsapp ihbar hattına gelen görüntüde, kapkaç yöntemiyle yapılan gasp, motorlu iki kişi tarafından gerçekleştirildi. Dükkanın önündeki merdivenlerde oturan adam telefonuyla ilgilenirken, o sırada yolun aşağısından gelen motor, hızla adamın üstüne doğru geldi.

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Henüz neye uğradığnı bile anlayamayan adam elinde tuttuğu cep telefonunu gaspçılara kaptırdı.

Zeytinburnu'nda motorlu gasp

POLİSE HABER VERİLDİ

Olayın çokunu üzerinden atlatan adam hemen polise haber vererek şikayette bulundu. Güvenlik kamarea görüntülerini emniyet incelemeye alırken gaspçılar hakkında işlem başlatıldı.

Zeytinburnu'nda motorlu gasp

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