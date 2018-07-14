Zeytinburnu'nda motorlu gasp

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin, Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarladığı Hürjet'in dünya lansmanı İngiltere'de yapılacak.

Rıdvan Dilmen, yeni sezonda uygulamaya girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türkiye'de sağlıklı kararlar verilemeyeceğini ifade etti.

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Köpeğine emniyet kemeri takan sürücüye polisten teşekkür

Antalya2da bir sürücü, aracında taşıdığı köpeği ile kendisine emniyet kemerini taktı. Polis çevirmesinde farkedilen bu durum emniyet görevlileri tarafından takdirle karşılandı.