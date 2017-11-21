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Zimbabve lideri Mugabe istifa etti

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, görevinden ayrıldığını açıkladı.

21.11.2017 - 20:25
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  2. Dünya

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa mektubu, hakkında soruşturma başlatan ve toplantı halinde olan mecliste okundu.

KARARIMI GÖNÜLLÜ OLARAK ALDIM

Mugabe, mektubunda, istifa kararının gönüllü olarak aldığını belirterek, kararın Zimbabve halkının refahına yönelik duyduğu endişeden ve yetkinin sorunsuz şekilde el değiştirmesi arzusundan kaynakladığını söyledi.

Zimbabve lideri Mugabe istifa etti

İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Öte yandan, iktidar partisinden Lovernore Matuke, Mugabe'nin devlet başkanı yardımcılığı görevinden aldığı ve iktidar partisinin başına geçen Emmerson Mnangagwa'nın 48 saat içinde devlet başkanlığı görevine getirileceğini belirtti. Mnangagwa bugün Mugabe'ye halka kulak vermesi ve bir an önce istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

MECLİS SORUŞTURMA AÇMIŞTI

İstifa mektubun geldiği sırada meclis, iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) tarafından sunulan soruşturma önergesini araştıracak komisyondaki isimleri belirlemeye çalışıyordu.

Meclis, Mugabe'yi, eşinin anayasal yetkiyi gasp etmesine izin vermekle ve ilerleyen yaşı sebebiyle devleti yönetecek fiziksel kapasiteye sahip olmamakla suçluyordu.

Zimbabve lideri Mugabe istifa etti

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin bu sabah yaptığı kabine toplantısına bakanların çoğu katılmamıştı. Pazar akşamı devlet televizyonundan ulusa seslenen Mugabe, görevinden ayrılmayacağını ve başkanlığından alındığı ZANU-PF'nin aralık ayında yapılacak kongresine başkanlık edeceğini açıklamıştı.

ASKERİ MÜDAHALEYE GİDEN SÜREÇ

Ülkede, ordunun müdahalesini getiren süreç, Mugabe'nin yaklaşık iki hafta önce Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması ve eşi Grace Mugabe'yi devlet başkanı yardımcısı yapacağı iddiaları sonrasında başladı.

Mnangagwa, görevden alınması sonrası iktidar partisi ZANU-PF'in gücünü halktan değil iki kişiden alan bazı disiplinsiz ve bencil kişilerce yönetildiğini ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından Mugabe'ye savaş açan Mnangagwa'ya, ordudan destek geldi.

Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga, Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduklarını belirterek, askeri müdahalenin işaretini verdi.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirdi, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürüldü.

37  YIL ÜLKESİNİ YÖNETTİ

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi Güney Rodezya adını taşıyan Zimbabve'yi 37 yıl yöneten Robert Mugabe, 1924'te dünyaya geldi.

Güçlü hitabetiyle bilinen Mugabe, ilk olarak 1970'li yıllarda başını çektiği Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği'nin beyazlara karşı verdiği mücadeleyle ün kazandı. Mugabe, partisinin Mart 1980 seçimlerini kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı Zimbabve olarak değiştirildi. 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz iç çatışmaya dönüştü, çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

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