Zimbabve Liderine karısından ültimatom

Zimbabve'nin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe, yerine geçecek ismi kendisi değil de lideri olduğu iktidar partisi ZANU-PF tarafından zamanı geldiğinde seçileceği yönündeki ısrarı yüzünden First Lady Grace Mugabe'yle fikir ayrılığına düştü.

FİRST LADY: HALEFİNİ SEÇ!

Devlet televizyonu ZBC'nin haberine göre, partinin kadın kolları toplantısında konuşan Grace Mugabe, eşine 'halefini seçmesi için baskı yaptı' ve bunun başka ülkelerde de moda haline geldiğini söyledi. ZBC, Mugabe'nin de katıldığı toplantıya ilişkin haberde, "First Lady, Mugabe'nin yerine geçecek ismi seçmesinin yanlış bir tarafı olmadığını, bunun tüm üyelerin bir adayın etrafında toplanmasına olanak tanıyacağını söyledi" ifadeleri de kullanıldı.

Bu arada Mugabe, toplantıda konuşmadı.

MUGABE'DEN SONRA YERİNE KİM GEÇECEK?

Dünyanın en yaşlı lideri olan Mugabe'nin ölümünün ardından yerine kimin geçeceği ZANU-PF içindeki hararetli tartışmaların ana konusu. İkiye bölünen partide bir taraf Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'ya, diğer kanatsa Grace Mugabe'ye destek veriyor.

ZANU-PF'nin gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için adayı Mugabe. Mugabe, bu seçimi kazanması halinde, beş yıllık görev süresini tamamladığında 99 yaşına gelmiş olacak. Ancak Mugabe'nin sağlık sorunları nedeniyle seçimleri erkene çekebileceği belirtiliyor.

Mugabe, eski bir İngiliz kolonisi olan ve 1980 yılında bağımsızlığını kazananan ülkenin ilk ve tek devlet başkanı.