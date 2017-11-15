Zimbabve ordusu 'darbe' iddialarını yalanladı

Devlet televizyonu ZBC'de okunan askeri bildiride, "Bu bir darbe değildir. Başkan Mugabe ve ailesi güvende." ifadelerine yer verildi.

Ordunun, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin çevresinde bulunan, ülkeyi ekonomik ve sosyal krize sürükleyen kişileri hedef aldığına değinilen bildiride, görev tamamlanır tamamlanmaz durumun normale döneceğinin umut edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin nerede olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Orduya ait tankların dün başkent Harare'ye doğru harekete geçmesi sonrası ülkede tansiyon yükseldi. Gece geç saatlerde başkentte patlama sesleri duyulurken, başkent caddelerinde de askeri araçlar görülmeye başladı.

Askeri hareketlilik sonrası açıklama yapan ülkedeki ABD ve İngiliz Büyükelçilikleri, vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

İktidar partisi Zanu-PF tarafından dün yayımlanan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga "vatana ihanetle" suçlanarak, askeri baskıya boyun eğmeyecekleri belirtilmişti. Chiwenga, görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti.

MUGABE, BAŞKANI DEVİRMEKLE SUÇLANIYORDU

Mnangagwa ise görevden alınması sonrası Devlet Başkanı Mugabe ile mücadele edeceğini açıklamıştı. Geçen hafta görevden alınan Mnangagwa, son aylarda Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe tarafından başkanı devirerek koltuğa oturmaya çalışmakla suçlanıyordu. Göreve 2014 yılında atanan ve 1980'den bu yana Mugabe'nin kabinesinde yer alan Mnangagwa, yine Mugabe'yi devirmek istemekle suçlanan Joice Mujuru'nun yerine getirilmişti.

Başkanlık koltuğuna oturmak istediğini dile getiren Grace Mugabe'nin gelecek ay yapılacak parti kongresinde başkan yardımcısı olarak atanabileceği belirtiliyor.