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Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

15 Temmuz gecesi darbeci teröristlere direnmek yerine ATM'ye koşanlar olmuştu. Benzer görüntüler, Zimbabve'de de ortaya çıktı.

15.11.2017 - 13:14
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Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Darbeci ordu yetkilileri devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki Mugabe ile eşinin gözaltında olduğunu belirterek, Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" da yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.

ATM'DE UZUN KUYRUKLAR

Ülkede yaşanan askeri hareketliliğin ardından vatandaşlar paralarını çekebilmek için bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

ESKİ BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

Öte yandan görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye geri döndüğünü ve gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

15 Temmuz gecesi ATM'leri boşalttılar haberi

Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

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