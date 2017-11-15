Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Darbeci ordu yetkilileri devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 93 yaşındaki Mugabe ile eşinin gözaltında olduğunu belirterek, Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" da yakalanması için harekete geçildiğini bildirdi.

ATM'DE UZUN KUYRUKLAR

Ülkede yaşanan askeri hareketliliğin ardından vatandaşlar paralarını çekebilmek için bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİ BAŞKAN GERİ DÖNDÜ

Öte yandan görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye geri döndüğünü ve gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışacağını ifade etti.

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