Zimbabve'de darbeci ordu Mugabe'yi iknaya çalışıyor

Ordu yetkilileri, devlet televizyonu ZBC'de yaptığı açıklamada, pazar günü Mugabe'nin ulusa sesleniş konuşmasından sonra kendisiyle çeşitli konularda görüşüldüğünü duyurdu.

Mugabe ile yapılan görüşmelerde gelişme olduğunu belirten yetkililer, yakın bir zamanda Mugabe'nin görevden aldığı eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa ile de görüşüleceğini açıkladı.

Görüşmeler devam ederken, ordu yetkilileri, Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen halka sükunet çağrısında bulundu.

MUGABE İSTİFAYA DİRENİYOR

Dün akşam devlet televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yapan Mugabe, istifa etmeyerek başkanlığından alındığı ZANU-PF'nin aralık ayı kongresine başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Mugabe, askeri müdahalenin ülkedeki anayasal düzene ve başkanlık makamına tehdit olmadığını söyleyerek ülkede ekonomi dahil bir dizi endişe yaratan konudan haberdar olduğunu belirtmişti.

ZANU-PF, Mugabe'yi parti başkanlığı görevinden aldıktan sonra partinin başkanlığına eski Devlet Başkanı Yardımcısı Mnangagwa'yı getirmişti.

Ülkede Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi, geçen hafta başkent Harare'de yürüyüş düzenlemişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride ise askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.