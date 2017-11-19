Zimbabve lideri Mugabe partisinden atıldı

Zimbabve'de askeri darbe, etkilerini hissettirmeye başladı. Önce Mugabe'yi pasife çeken askeri yönetimin ardından bir darbe de Mugabe'nin partisinden geldi. Zimbabve Devlet Başkanı ve iktidarda bulunan Zanu-PF partisinin kurucusu Mugabe, partisindeki görevinden alındı.

BAŞKAN YARDIMCISI YERİNE GEÇTİ

Devlet başkanlığına da askeri bir müdahalenin gelmesinin beklendiği şu günlerde, parti içinden gelen bu darbe Mugabe'nin geleceği hakkında kısa bilgiler sağladı. Mugabe'nin partideki yeri eski Başkan Yardımcısı Emerson Mnangagwa'ya verildi.Mnangagwa'nın ismi devlet başkanlığı pozisyonu için de geçiyordu.