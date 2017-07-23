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Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

Zonguldak'ta sıcaktan bunalan halk mavi bayraklı plaj Kapuz'a akın etti.

23.07.2017 - 15:48
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Kentte 28 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 70'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta sonunda vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

KAPUZ PLAJI DOLDU TAŞTI

Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’ndaki yoğunluk Akdeniz sahillerini aratmadı. Kentin tek mavi bayraklı ve 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 3 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi.

Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

BATI KARADENİZ'İN TEK MAVİ BAYRAKLI PLAJI

Kapuz Plajı cankurtaranı Ramazan Kaya, plajda 4 cankurtaran ve 3 gözetleme kulesi ile görev yaptıklarını anlatarak, "Halkımızın can güvenliği için kulelerde nöbet tutuyoruz. Hadta sonu olunca daha yoğun oluyor. Batı Karadeniz'in tek mavi bayraklı plajı burası. Halkımız, gerek merkezden gerek çevre il ve ilçelerden buraya rağbet gösteriyorlar" dedi.

Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

Zonguldak Kapuz Plajı doldu taştı

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