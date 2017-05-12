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Zuhal Olcay'dan anlamsız hareketler

Nişantaşı’nda dolaşırken görüntülenen Zuhal Olcay'ın, yüzünü saklama çabası şaşırttı.

12.05.2017 - 13:41
  1. Haberler
  2. Magazin

Zuhal Olcay, önceki gün bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

ZUHAL OLCAY NE YAPIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Sanatçı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince her zamanki sıcak ve güleryüzlü yaklaşımın aksi bir tavır takındı. Birden panikleyerek yüzünü çantasıyla kapatan ve koşar adımlarla geldiği yöne doğru giden sanatçı, çevredekileri de şaşırttı.

Zuhal Olcay'dan anlamsız hareketler

APARTMAN BOŞLUĞUNA GİRDİ

Bir apartman boşluğuna sığınarak uzaktan gazetecileri izleyen Olcay’ın neden böyle bir tepki verdiğini kimse anlayamazken, “Çekmeyin diyorum size!” diye bağırması şaşkınlık yarattı.

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