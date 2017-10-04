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Zürih'te DEAŞ bayrağı paniği

İsviçre'de bir kişinin, evine viski markası Jack Daniel's'ın bayrağını asması komşularını DEAŞ paniğine sürükledi.

04.10.2017 - 10:42
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İsviçre'nin Zürih kentinde komik bir olay yaşandı, İslamofobi ve terör paniğinin Avrupa'da ne boyutta olduğunu da gözler önüne serdi. Bir kişinin, viski markası Jack Daniel's'ın bayrağını çatısına asması komşularını paniğe sevketti, ortalık karıştı.

Zürih'te DEAŞ bayrağı paniği

BAYRAKLI EVE NOT

Adamın evindeki viski bayrağını DEAŞ bayrağı zanneden komşuları posta kutusuna, "Senden korkmalı mıyız? Sen bir DEAŞ sempatizanı mısın?" yazılı notu bıraktı.

Zürih'te DEAŞ bayrağı paniği

Olayın rdından yapılan açıklamada notu gören adam karşılaştığı itham karşısında oldukça sinirlendiğini belirtirken, notu bırakan kişinin de bulunması halinde "itibara zarar verme" suçundan dava edeceğini açıkladı. Yaşanan bu olay Avrupa'daki korkuyu gözler önüne serdi.

İNGİLTEREDE DE BENZERİ KORKU

Dün de İngiltere'de bir adam trende yüksek sesle incil okuduğu için büyük panik yaratmış, incilden okuduğu "ölüm bir son değil başlangıç" sözlerini duyan İngilizler korkuyla kendini trenen dışarı atmaya çalışmıştı.

Trende yüksek sesle İncil okuyan adam panik yarattı

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