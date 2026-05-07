1. Lig tarihinde en golcü üçüncü sezon yaşandı

2. Lig adıyla 1963-1964'te oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon 20 takımın katılımıyla 63. kez oynanıyor.

Play-off heyecanının devam ettiği 1. Lig'de, normal sezonda fileler 1117 kez havalandı.

Ligde maç başına gol ortalaması 2,94 oldu. Böylece 1. Lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon yaşandı.

Ligde maç başına en fazla gol 3,05 ortalama ile 2006-2007'de atıldı. 1998-1999'da da maç başına gol ortalaması 3,02 olarak gerçekleşti.

EN GOLCÜ TAKIM ERZURUMSPOR FK

Lig etabında 82 gol atan şampiyon Erzurumspor FK en golcü ekip olurken, Erzurum temsilcisini seksen birer golle Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor takip etti.

En az gol sevincini lige veda eden ekiplerden 22 gollü Adana Demirspor ile 33 gollü Hatayspor yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaye Diagne attığı 29 golle sezonun en golcü ismi oldu.