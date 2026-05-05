1. Lig'de sadece 4 ekip teknik heyetini değiştirmedi
Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, play-off oynayacak Esenler Erokspor ve Bodrum FK'nın yanı sıra Bandırmaspor, başladığı teknik direktörle sezon sonunu getirdi.
Play-off’tan 1 takımın daha Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Bodrum FK teknik direktörlerini değiştirmedi.
Erzurumspor FK’yı Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, play-off mücadelesi verecek Bodrum FK'de Burhan Eşer ve averajla play-off'u kaçıran Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer aldı.
Bu isimlerden Mustafa Gürsel ile Osman Özköylü geçen sezon olduğu gibi görevinin başında sezonu tamamladı.
BOLUSPOR VE SAKARYASPOR'DA 5 HOCA ÇALIŞTI
Boluspor ve Sakaryaspor'da 5, Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK, Hatayspor ve Serikspor’da 4, Manisa FK, Sivasspor ve Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Pendikspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.
SON 10 SEZONDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYENLER
Ligde son 10 yılda Hüseyin Eroğlu 5, Mustafa Gürsel 3, Fuat Çapa, Hakan Kutlu, İsmet Taşdemir, Osman Özköylü ve Serkan Özbalta ikişer kez başladıkları takımla sezon sonunu gördü.
Bu süreçte sezon boyunca teknik direktör değiştirmeyen ekipler şöyle:
2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)
2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)
2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)
2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)
2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), Giresunspor (Hakan Keleş), Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)
2021-2022: Ümraniyespor (Recep Uçar), Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), Ankaragücü (Mustafa Dalcı)
2022-2023: Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir)
2023-2024: Gençlerbirliği (Sinan Kaloğlu), Bodrum FK (İsmet Taşdemir), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), Eyüpspor (Arda Turan)
2024-2025: Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), İstanbulspor (Osman Zeki Korkmaz)
2025-2026: Erzurumspor FK (Serkan Özbalta) Esenler Erokspor (Osman Özköylü), Bodrum FK (Burhan Eşer), Bandırmaspor (Mustafa Gürsel)
TEKNİK DİREKTÖRLER
Ligde bu sezon görev alan teknik direktörler şöyle:
Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt
Holding Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman
Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal, Sertaç Küçükbayrak
Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar
Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün
Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu
Bandırmaspor: Mustafa Gürsel
Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya, Nevzat Dinçbudak
Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak
Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak
Erzurumspor FK: Serkan Özbalta
Esenler Erokspor: Osman Özköylü
Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz
İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak
Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş
Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir
Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı, Murat Balaban
Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran, Branimir Petrovic
Bodrum FK: Burhan Eşer
Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin