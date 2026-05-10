1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, coşkuyla karşılandı

Mardin 1969 Spor'un 18 yıllık 1. Lig hasreti sona erdi.

2. Lig play-off finalinde Muşspor'u Diyarbakır Stadı'nda 2-1 yenen Mardin ekibinin kente gelişi dolayısıyla taraftarlar merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplandı.

Şehir girişinde Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

OTOBÜS İLERLEMEKTE ZORLANDI

Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

ŞAMPİYONLUK BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar, halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

Mardin 1969 Spor kafilesi, taraftarlarla kupayı kaldırdı, marşlar söyleyerek 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.

KUTLAMALARA KATILANLAR

Kutlamalara Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı.