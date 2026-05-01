1 Mayıs'ta camilerde 'alın teri mukaddestir' hutbesi okundu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde camilerde okunan cuma hutbesinin konusu da İşçi Bayramı oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İşçi, evine alın teriyle elde ettiği helal lokmayı götürmenin gayretinde olmalıdır. İşveren ise işçiye hakkını tam ve zamanında ödemeye çalışmalı, onun sosyal haklarını gözetmelidir." ifadeleri kullanıldı.

İslam'ın kazanç ile infakı, zanaat ile ahlakı bir araya getiren hayat dini olduğu belirtilen hutbede, "Dinimiz, bütün insanlığı iş hayatında hak ve hukuka riayet etmeye, helal-haram bilincini kuşanmaya davet etmektedir. Alın terini mukaddes saymakta, helal ve meşru yollardan rızık temin etmeyi ibadet olarak görmektedir." ifadeleri yer aldı.

"İŞ VE TİCARET HAYATINDAKİ FAALİYETLER VE ELDE EDİLEN GELİRLER, MÜSLÜMAN İÇİN BİR AMAÇ YA DA BİR HEDEF OLMAMALI"

Dini ve insani değerlerin çalışma hayatının dışına itilmeye çalışıldığına şahitlik edildiği ifade edilen hutbede, "Oysaki iş ve ticaret hayatındaki faaliyetler ve elde edilen gelirler, Müslüman için bir amaç ya da bir hedef olmamalıdır. Bilakis Allah'ın rızasına ulaşmada, iki cihan saadetini elde etmede bir araç olmalıdır. Bu nedenledir ki biz Müslümanlar ticaretimizde, alışverişimizde, işçi ve işveren ilişkilerimizde iyiliği, adaleti ve merhameti esas alan, ahlaki ilkeleri usta-çırak eğitimi çerçevesinde nesilden nesle aktaran bir anlayışı benimsemek durumundayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İŞ YERİNİ BİRER EMNİYET YURDU HALİNE GETİRMEK HERKESİN GÖREVİ"

İş yerini sadece bir geçim kapısı değil, karşılıklı güvenin hakim olduğu birer emniyet yurdu haline getirmenin herkesin ortak görevi olduğu vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

“Bununla birlikte işçi işini, sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Yaptığı işin ve çalıştığı iş yerinin kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli, evine, alın teriyle elde ettiği helal lokmayı götürmenin gayretinde olmalıdır. İşveren ise işçiye hakkını tam ve zamanında ödemeye çalışmalı, onun sosyal haklarını gözetmelidir. İşçinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu amaçla yapılacak her çalışmanın sadece bir insanın değil, ailenin ve toplumun geleceğini korumak olduğunu unutmamalıdır.”

"İNSANLARIN EN FAZİLETLİSİ HAKKANİYETİ, DÜRÜSTLÜĞÜ, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI BÜTÜN MENFAATLERİN ÜSTÜNDE GÖRENDİR"

İşveren ya da işçi olmanın insani açıdan hiçbir üstünlüğünün olmadığına dikkati çekilen hutbede, "Allah katında insanların en faziletlisi imanla nasiplenen, ibadet ve güzel ahlakla hayatını süsleyen, takva elbisesine bürünendir. İnsanların en faziletlisi hakkaniyeti, dürüstlüğü, yardımlaşma ve dayanışmayı bütün menfaatlerin üstünde görendir." ifadeleri kullanıldı.