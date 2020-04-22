1 Mayıs'ta eylem planı yapanlar var

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İnsanlar evlerinde kalarak, salgının sona ermesini bekliyor.
KOMÜNİSTLERİN 1 MAYIS PLANI
İnsanların toplu olarak bir araya gelmemesi için birçok tedbir alınsa da yaklaşan 1 Mayıs öncesinde, kutlama planları yapılmaya başlandı.
1 Mayıs'ın toplu bir şekilde kutlanmaması için sıkı güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.
Koronavirüs tehlikesinin farkında olan sendikalar yok değil.
EVDEN 1 MAYIS MARŞI
DİSK, KES, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs'ta balkon ve pencerelerden 1 Mayıs marşını okuyacak.
Evlerden balonlar uçurulacak.
KÜBA'DA DA BENZER DURUM
Bilindiği üzere Küba'da da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi. Alınan karara itiraz eden komünistler, 1 Mayıs'ta sokağa inilmesi yönünde çağrılar yapıyor.