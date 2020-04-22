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1 Mayıs'ta eylem planı yapanlar var

Koronavirüs tehdidi nedeniyle insanlara evde kalın çağrıları yapılırken, bazı gruplar 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlama planlarını gündemine aldı.

Haber Merkezi |
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1 Mayıs'ta eylem planı yapanlar var

1 Mayıs'ta eylem planı yapanlar var

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İnsanlar evlerinde kalarak, salgının sona ermesini bekliyor.

KOMÜNİSTLERİN 1 MAYIS PLANI

İnsanların toplu olarak bir araya gelmemesi için birçok tedbir alınsa da yaklaşan 1 Mayıs öncesinde, kutlama planları yapılmaya başlandı.

1 Mayıs'ın toplu bir şekilde kutlanmaması için sıkı güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

Koronavirüs tehlikesinin farkında olan sendikalar yok değil.

EVDEN 1 MAYIS MARŞI

DİSK, KES, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs'ta balkon ve pencerelerden 1 Mayıs marşını okuyacak.

Evlerden balonlar uçurulacak.

KÜBA'DA DA BENZER DURUM

Bilindiği üzere Küba'da da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi. Alınan karara itiraz eden komünistler, 1 Mayıs'ta sokağa inilmesi yönünde çağrılar yapıyor.

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