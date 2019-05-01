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1 Mayıs'ta İstanbul trafiği

İşçi Bayramı ve günün tatil olması İstanbul trafiğini rahatlattı. Yollar boş, köprüler akıcı oldu.

AA | 01.05.2019 - 08:53..
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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması İstanbul trafiğini rahatlattı.

Ne memurlar ne de öğrenciler sabaha uyanmayınca, yollar boş kaldı.

E-5,  TEM ve D-100 kara yollarında araçlar rahat bir şekilde ilerledi.

YOLLAR BOŞ KALDI

Her gün binlerce araç tarafından kullanılan ve trafik sıkışıklığına sahne olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü akıcı bir trafiğe sahne oldu.

Toplu taşıma araçları özel sektörde çalışmak zorunda kalanların dışında bomboş seferler yaptı.

Metrobüs duraklarında da yoğunluğun olmadığı görüldü.

1 Mayıs'ta İstanbul trafiği

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