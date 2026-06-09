1 milyar 110 milyon TL isabet etti: Şanslı milyarder bakın hangi ilden çıktı

Çılgın Sayısal Loto’nun son çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden bir talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'lik dev ikramiyenin sahibi oldu.

Kazanılan tutar, ülke genelinde bugüne kadar tek seferde verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kuponun Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir bayiden yatırıldığı açıklandı.

1 milyar 110 milyon liralık rekor ödülün ardından gözler kuponun oynandığı bayiye ve talihliye çevrildi.

Adana'dan

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, milyarder yaratan o altın değerindeki kupon Adana ilinin Yüreğir ilçesinde bulunan bir bayiden oynandı.

İşte o numaralar

Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 28, 30, 39, 48, 55 ve 68 olarak belirlendi. Çekilişte Joker numara 87, Süper Star numarası ise 80 oldu.