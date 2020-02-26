Bir YouTuber, 1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı.

Daire olarak kesilen kartonlarla kibritleri yapıştıran adam, roket için bir yanma odası da oluşturdu.

ROKETİ 750 SAATTE TAMAMLADI

Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu. Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.

Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı ise kamera tarafından kaydedildi.

1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı