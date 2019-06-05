10 aylık oğlunu gören asker gözyaşlarını tutamadı

Ramazan Bayramı'nda vatani görevini yapan güvenlik güçleri, en çok ailelerini özlüyor.

Onların bu özlemleri, kan bağı olmayan hemen herkesi duygulandırıyor.

Tunceli'de kayda geçen bu görüntü ise adeta yürekleri dağladı.

NÖBET BAŞINDAKİ ASKERE SÜRPRİZ

Ramazan Bayramı nedeniyle Mehmetçiği ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 10 aylık bebeği olan ve vatani görevini karakolda yapan nöbet başındaki asker Kadir Ketenci'ye duygulandıran sürpriz yaptı.

Tunceli'de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi İZLE

DUYGU DOLU ANLAR

Ketenci'nin Afyonkarahisar'da yaşayan ailesini arayan Sonel, askerin hem ailesiyle bayramlaşmasını hem de Doğan ismini verdiği bebeğini görmesini sağladı. Görüntülü olarak ailesiyle görüşen Ketenci, duygu dolu anlar yaşadı.