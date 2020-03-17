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10 günlük rapor süresi 14 güne yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14 güne yükseltildiğini bildirdi.

AA | 17.03.2020 - 09:20..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, “Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.

YENİDEN REÇETE DÜZENLEMELERİNE GEREK KALMAYACAK

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak. Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacak. Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını söyledi.

10 günlük rapor süresi 14 güne yükseltildi

TEK HEKİM TARAFINDAN RAPOR VERME SÜRESİ

Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, “Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat / iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.” ifadelerini kullandı.

Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14 güne yükselmiş oldu.

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