10 Haziran reyting sonuçları açıklandı: Doğanın Kanunu dizisi izleyicileri şaşırttı
TİAK, milyonların merakla beklediği düne ait izlenme oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu bekleneni karşılayamadı. İşte dünün reyting raporu…
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Televizyon dünyasında dün gecenin izlenme oranları netleşti.
Kanalların prime-time kuşağında en güvendiği yapımları ekrana sürdüğü rekabetin ardından, TİAK verileri kamuoyuyla paylaşıldı.
Zirve mücadelesinde dengelerin değiştiği listede, bazı iddialı projeler beklentilerin altında kalırken, bazı yapımlar ise izlenme payını artırdı.
İşte dün akşamın reyting sonuçları:
EŞREF RÜYA ZİRVEDE
Dün akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya dizisi, reytinglere zirvede veda etti.
İlk bölümüyle merak uyandıran Doğanın Kanunu dizisi ise reytinglerde 6. sıraya yerleşti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi