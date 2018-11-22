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10 milyonluk ikramiye Çerkezköy’e çıktı

Sayısal Loto’nun 21 Kasım 2018 tarihli çekilişinde 10 milyonluk büyük ikramiye, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden bir talihliye isabet etti.

İHA | 22.11.2018 - 17:49..
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Sayısal Loto’nun 10 milyonluk büyük ikramiyenin Çerkezköy’e çıkmasından çok mutlu olduğunu ifade eden bayi sahibi "İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

MERAKLILAR BAYİYE KOŞTU

Sayısal Loto’nun 1168’inci çekilişinde 22, 30, 31, 36, 39, 49 numaralarının olduğu kuponu Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yatıran bir kişiye 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiye isabet etti. Büyük ikramiyenin Çerkezköy’e çıkmasının ardından gözler, kuponun oynandığı Barbaros Caddesi’ndeki bayiye çevrildi. Yüzlerce vatandaş, kuponun oynandığı yere akın etti.

10 milyonluk ikramiye Çerkezköy’e çıktı

''KAZANAN KİŞİYE HAYIRLI OLSUN''

Şanslı bayi sahibi Şükrü Gül, "Sabah saatlerinden itibaren sürekli telefon çaldı. Oynayan kişinin kim olduğunu sordular. Bilmediğimi söyledim. Vatandaşlar kuponun bu bayiden oynandığını öğrenince kendileri de oynamak için bayimize geliyor. Ben kazanan kişiye hayırlı olsun diliyorum." dedi.

Kuponun Çerkezköy’e çıktığı bilgisini aldıklarında çok sevindiğini de aktaran Gül, "İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Ben kendim adına çok sevindim. Çerkezköy’e güzel bir yatırım yapılır inşallah. Hem Çerkezköy’ümüze, hem ülkemize hem de kuponu oynayan şanslı kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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