10 soruda TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlattığını açıkladı.

Buna göre orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanyada, taksitler 18 bin liradan başlayacak.

Murat Kurum, satışa çıkarılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını ya da tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, vatandaşların evlerine kısa sürede kavuşabileceğini söyledi.

VATANDAŞLARIN KONUTA ERİŞİMİ ARTIRILACAK

Kurum, kampanyanın temel amacının vatandaşların güvenli konutlara erişimini artırmak ve kira fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu ifade etti.

ÜÇ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenlere ise yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Üçüncü seçenekte yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.

FİYATLAR 2 MİLYON 100 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Taksitli satışlarda aylık ödemeler ise 18 bin liradan başlayacak.

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Kampanya kapsamında en fazla konut satışının yapılacağı iller şöyle:

Bursa: 2 bin 190 konut

Ankara: 2 bin 62 konut

Hatay: 1 bin 238 konut

Kahramanmaraş: 1 bin 73 konut

Malatya: 1.000 konut

KONUTLARIN BİR KISMI HEMEN TESLİM EDİLECEK

Satışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilecek. Teslim edilmeyen projelerde ise konutlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verilecek.

GELİR ŞARTI ARANMAYACAK

Açık satış kampanyasında gelir ve ikamet şartı aranmayacak. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşi adına kayıtlı bir konutunun olmaması yeterli olacak.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

10 SORU VE CEVAPTA YENİ TOKİ KAMPANYASI

1- TOKİ'nin yeni konut kampanyası nedir?

TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kurasız açık satış yöntemiyle satışa çıkarıyor.

2- Kampanya hangi konutları kapsıyor?

Kampanya, orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor.

3- Konut fiyatları ne kadar?

Peşin satışlarda yüzde 25 indirim uygulanırken konut fiyatları 2 milyon 100 bin TL'den başlıyor.

4- Aylık taksitler ne kadar olacak?

Taksitli satışlarda aylık ödemeler 18 bin TL'den başlayacak.

5- Bir kısmı peşin ödemede hangi ödeme seçenekleri sunulacak?

Peşin alımda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinatla 72 ay vade ve yüzde 8 indirim ya da yüzde 25'i bir yıl sonra ödemeli 60 ay vadeli seçenekler sunulacak.

6- Başvuru için gelir şartı var mı?

Hayır. Kampanyada gelir ve ikamet şartı aranmayacak.

7- Kimler başvurabilecek?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendileri ve eşleri adına kayıtlı konut bulunmaması şartıyla başvuru yapabilecek.

8- En fazla konut hangi illerde satışa sunulacak?

Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya en fazla konutun satışa çıkarılacağı iller olacak.

9- Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Bazı projeler hemen teslim edilecek. Diğer projelerde teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren en fazla 48 ay olacak.

10- Başvurular ne zaman yapılacak?

Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.