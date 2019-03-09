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10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

Türkiye'nin S-400 satın alma süreci 10 maddede derlendi.

AA | 09.03.2019 - 07:36..
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10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

S-400 SİSTEMİ, EMSALLERİNE GÖRE HER ALANDA ÖNDE

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

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