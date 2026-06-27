10 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye gönderildi
TBMM'ye 10 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları gönderildi. Fezlekeleri gönderilen vekiller arasında Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Lütfü Türkkan gibi isimler var.
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları gönderildi.
10 milletvekili hakkındaki 11 dosya TBMM Başkanlığı'nın önüne gitti.
KARMA KOMİSYONA GÖNDERİLDİ
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları TBMM'ye gönderilen vekillerden 8'i CHP'li, 1 İYİ Partili, 1'i ise bağımsız.
BAŞARIR, TANAL, TANRIKULU ARALARINDA
Karma Komisyona; CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları gönderildi.
Mahmut Tanal hakkında 2 farklı dosya bulunuyor.