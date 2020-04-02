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10 yaşındaki yankesicinin 473 suç kaydı çıktı

Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince 10 yaşındaki yankesici ve ailesini gözaltına alındı.

DHA |
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10 yaşındaki yankesicinin 473 suç kaydı çıktı

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda yaşanan yankesicilik olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin 10 yaşındaki B.G. olduğunu belirledi.

MASKELİ KÜÇÜK HIRSIZ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise B.G.'nin arkasından yaklaştığı kişilerin çantalarındaki eşyaları yankesicilik yöntemiyle çaldığı ve B.G.'nin koronavirüse karşı tıbbi maske taktığı görüldü.

10 yaşındaki yankesicinin 473 suç kaydı çıktı ViDEO

OTOMOBİLLE TAKİP SONUÇ VERDİ

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, B.G.'nin babası Süleyman G.(29)'ye ait otomobili takibe aldı. Süleyman G.'ye ait araç dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde durduruldu. Süleyman G.'nin aracıyla birlikte hareket eden başka bir otomobil daha durdurulurken, B.G., babası Süleyman G., annesi Sinem G.(28), yankesicilik olayları sırasında aileye yardımcı olan Ferdi D.(38), Sezer F.(27) ve B.G.'yi polis ekiplerinden kaçırmaya çalışan Ecevit G.(44) gözaltına alındı.

10 yaşındaki yankesicinin 473 suç kaydı çıktı

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 473 SUÇ KAYDI ÇIKTI

10 yaşındaki B.G.'nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 473 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, babası Süleyman G.'nin yankesicilik, dolandırıcılık, azmettirme, hırsızlık, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah bulundurmadan 53 suç kaydı, annesi Sinem G.'nin ise yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 50 suç kaydı olduğu tespit edildi.

AİLE FERTLERİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüphelilerden Ferdi D.'nin yankesicilik, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 20 suç kaydı , Sezer F.'nin yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 26 suç kaydı olduğu belirlenirken, Ecevit G.'nin yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmadan 7 suç kaydı oluğu belirlendi.

10 yaşındaki yankesicinin 473 suç kaydı çıktı

GÖZLEM EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü. B.G.'nin annesi Sinem G. ve Sezer F. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Süleyman G., Ferdi D. ve Ecevit G. bugün adliyeye sevk edildi.

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