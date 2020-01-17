Tekno 'on' 16. Bölüm - ''10 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen 10 bilimsel tahmin''

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle dolu 2019 yılını geride bıraktık. Geride bıraktığımız 10 yılda; uzay yarışındaki gelişmelere, kendi kendini süren sürücüsüz otomobillere, ilk kara deliğin fotoğrafına ve daha birçok etkileyici gelişmeye şahit olduk.

Gelecek 10 yıl içinde söz konusu gelişmelerin daha da inanılmaz boyutlara ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte 2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen 10 bilimsel ve teknolojik tahmin:

1 - 2020: ZİHİN OKUMA MAKİNELERİ ÜRETİLECEK

20 yılında bir grup Japon bilim insanı, aklınızı okuyabilecek ve düşüncelerinizi metin mesajlarına dönüştürebilecek makineler üzerinde çalıştıklarını ilk defa açıklamıştı. O zamandan bu yana araştırmacılar oldukça ilerleme kaydetti. Örneğin Japon bilim insanları, insanların düşüncelerinden kaba görüntüler oluşturmak için beyin aktivitelerini analiz eden bir teknoloji geliştirdi.

Ayrıca Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki bilim insanları da beyin sinyallerini analiz ederek insanların düşüncelerini okumaya yarayan başka bir makine icat etti.

Zihnimizi okuyabilen makineler her ne kadar bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bilim insanları, önümüzdeki 12 ay içinde zihin okuyan makineleri kullanıma sunabilir.

2 - 2021: KENDİ KENDİNİ SÜREN OTOMOBİLLER OLDUKÇA YAYGINLAŞACAK

Kendi kendini süren elektrikli otomobillar günümüzde birçok ülkede kullanılıyor. Ancak şu anda piyasada bulunan sürücüsüz otomobillerdeki sürüş desteği çok da sağlıklı çalışmıyor. O yüzden birçok üretici, otomobili sürücüsüz modda kullanırken bile sürücünün koltukta olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca bu otomobillerin şu anda birçok kişiye göre oldukça lüks olduğunu da hatıratmakta fayda var.

Bu yıl Çinli şirket Baidu, kendi kendini sürebilen otomobillerini Pekin ve Şanghay sokaklarına getirecek. Gelecek yıldan itibaren ise bu tip otomobillerin kullanımı dünya genelinde oldukça yaygınlaşacak.

3 - 2022: GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN TİCARİ UÇAKLAR FAALİYETE GEÇECEK





Eviation Aircraft şirketi; 2022 yılında, dünyanın ilk tam elektrikli yolcu uçağını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Şu anda şirketin elektrikli uçağı çeşitli testler için zaten kullanıma hazır, ancak 2022 yılından itibaren uçağın tamamen güneş panelleri ile donatılması ve yolcu taşıması bekleniyor.

4 - 2023: KÜRESEL EKONOMİYİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

ABD, şu anda tarihinin en büyük ekonomik büyümelerinden birini yaşasa da bu durum sonsuza kadar sürmeyecek. Eğer Küresel İş Politikası Konseyi'nin tahminleri doğru çıkarsa, 2023 yılında küresel ekonomi oldukça zor günler yaşayacak ve uzun bir süre toparlanamayacak.

Doğu Asya'nın ise söz konusu ekonomik sorunlardan etkilenmeyeceği ve Hindistan, Vietnam, Filipinler ve Çin gibi ülkelerin Batı'ya karşı oldukça büyüyeceği de tahmin ediliyor.



5 - 2024: MARS'A İLK İNSANLI GÖREV GERÇEKLEŞECEK

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX uzay şirketi, Mars'a insan göndermek için son birkaç yıldır oldukça yoğun çalışıyor. Eğer her şey yolunda giderse, 2024 yılında kızıl gezegene ilk insanı götürecek roketler Dünya'dan fırlatılacak.

6 - 2025: İNSAN BEYNİNİN GİZEMLERİ ÇÖZÜLECEK

ABD hükümeti, 2025 yılına kadar insan beynindeki aktiviteyi haritalamak ve anlamak için 2013 yılında BRAIN projesini ilk defa açıklamıştı. Söz konusu proje son yılına girdiğinde, bilim insanları oldukça yol katedecek.

Eğer her şey yolunda giderse, bilim insanları 2025 yılında projenin tamamlanmasıyla depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarını daha iyi anlayacak ve insan beynine müdahale ederek bu tip hastalıkları giderebilecek.

7 - 2026: DOKTORLAR KALP YAŞLANMASINI TERSİNE ÇEVİRECEK

Dünya genelindeki birçok ülkede, kardiyovasküler hastalıklar en önemli ölüm nedenlerinin başında geliyor. Bu hastalıkların birçoğu tedavi edilse bile insan kalbi sürekli yaşlandığından bilim bu konuda çaresiz kalıyor.

Harvard Kök Hücre Enstitüsü, 2026 yılına kadar insan kalbindeki yaşlandırmayı tersine çevirmek için çalışmalar yürütecek. Bilim insanları günümüzde, yaşlanan farelere enjekte edildiğinde kalp duvarlarının kalınlaşmasını engelleyen bir protein bile icat ettiler.



Yakında bu yöntemi insanlar üzerinde de denemek isteyen bilim insanları, 2026'ya kadar klinik denemeleri tamamlamak istiyor. Eğer bu yöntem başarılı olursa, genç kalmanın önündeki en büyük engellerden biri de aşılmış olacak.

8 - 2027: GELİŞEN BİRÇOK DEVLET, ABD EKONOMİSİNİ GEÇECEK





2023 yılında küresel ekoniminin gerileyeceğini ve bunu fırsat bilen ülkelerin hızla yükseleceğini söylemiştik. Dünya şu anda inanılmaz bir değişim geçiriyor ve şimdiden birçok ülke hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs'a göre 2027 yılına girdiğimizde, başta Çin olmak üzere birçok ülke, ABD ekonomisini geride bırakacak. Ayıca Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkeler; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerini geçecek.

9 - 2028: BİLİM İNSANLARI, NESLİ TÜKENEN CANLILARI HAYATA DÖNDÜRECEK

Jurassic Park serisini hepimiz biliyoruz. Ancak bilim insanlarına göre bu film serisi önümüzdeki yıllarda gerçek olabilir. Araştırmacılar, 2028 yılına kadar nesli tükenmekte olan canlıları yeniden canlandırabileceklerine inanıyorlar.

Her ne kadar dinozor gibi canlıları geri getirmek pek mümkün olmasa da klonlama ve genetik mühendisliğindeki ilerlemeler, bazı nesli tükenen kuş türlerini geri getirebilir.

10 - 2029: ARTAN DÜNYA NÜFUSU, KRİZE NEDEN OLACAK

2029 yılının sonlarına doğru insan nüfusunun 8,5 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum ise bazı ciddi sorunları beraberinde getirecek. Örneğin 2029 yılında, günümüzdekinden yüzde 50 daha fazla gıda ve enerjiye, yüzde 30 daha fazla tatlı suya ihtiyacımız olacak. En önemli kaynaklar tükendiğinde ise dünya genelinde önüne geçilemez bir kriz oluşacak.

Tekno 'on' serimizin 15. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.



