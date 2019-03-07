Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinemaseverleri bu hafta da yepyeni filmler bekliyor. Yerli ve yabancı 8 yeni film izleyicisiyle tanışacak.

HERKES BİLİYOR

Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini yaptığı; Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Carla Campra, Eduard Fernandez, Sara Salamo, Elvira Minguez ve Jaime Lorente'nin rol aldığı "Herkes Biliyor" izleyici ile buluşacak.

PAPİLLON

Başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın yer aldığı 1973 yapımlı "Papillon"un yeniden uyarlaması aynı adlı filmde, bu kez başrolleri Charlie Hunnam ve Rami Malek paylaşıyor.

CAPTAİN MARVEL

Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği "Captain Marvel"da Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ve Mckenna Grace rol aldı.

WOMAN AT VAR

2018 Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen İzlanda yapımı "Woman at War", yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan bir kadının, bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor.

KAPAN

Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kapan", "doğruluk mu cesaret mi?" temalı, fakat ucunda ölümün olduğu bir yarışmaya katılan gençlerin hikayesini odağına alıyor.

HÜDDAM 2

Utku Uçar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi "Hüddam 2"de Ebrar Kurt, Bülent Kaya, Hakan Erkuran ve Funda Öz rol aldı.

ARADA

Ali Kemal Çınar'ın yönetmenliğini yaptığı "Arada", bildiği iki dili de tam anlamıyla kullanamayan ve hayatı bu iki dil arasında sıkışıp kalmış bir adamın bu durumdan kurtulmak için başvurduğu yolları anlatıyor.





KARTOPU SAVAŞLARI 2

Benoit Godbout'un yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Kartopu Savaşları 2"; Frankie ve arkadaşlarının, oynadıkları oyunlarda her türlü hileye başvuran Zac'le mücadelelerini beyaz perdeye taşıyor.



