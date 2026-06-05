100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 2026 Gazi Koşusu takvimi

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonlarından biri olan 100. Gazi Koşusu'na saatler kaldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927 yılında başlatılan ve her yıl büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da yarış severleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Aradan geçen yaklaşık bir asrın ardından Türk yarışçılığının en büyük klasiği olarak kabul edilen Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlenecek.

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının kariyerlerinde yalnızca bir kez koşabildiği yarış, her yıl olduğu gibi büyük heyecana sahne olacak.

Milyonlarca liralık ikramiyenin dağıtılacağı tarihi yarış öncesinde vatandaşlar, "100. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Yarışı televizyon ve dijital platformlardan takip etmek isteyen vatandaşlar ise yayın bilgilerini araştırıyor.

Peki; 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? İşte, yarış bilgileri...

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2026

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Mehmet Akif Ersoy Koşusu

Mehmet Akif Ersoy Koşusu, 6 Haziran Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak. 2200 metre çim pistte koşulacak yarışta 3 yaşlı İngiliz tayları start alacak.

Kısrak Koşusu

Bu yıl 71'incisi düzenlenecek Kısrak Koşusu'nda 3 yaşlı dişi İngiliz tayları mücadele edecek. Yarış, Gazi Koşusu öncesindeki önemli koşular arasında bulunuyor.

Sait Akson Koşusu

Sait Akson Koşusu, 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının katılımıyla gerçekleştirilecek. 2200 metre çim pistte koşulacak yarış, 7 Haziran Pazar günü yarış programında yer alıyor.