100 yıldır kimse görmemişti: Tam 30 yıl aradı, ilk kez fotoğraflandı

Büyük Britanya'da en son 1934 yılında resmi olarak kaydedilen ve halk arasında "leş palyaço böceği" olarak bilinen Saprinus semistriatus, uzmanlar için neredeyse bir asırdır büyük bir gizemdi.

Bilim dünyasını heyecanlandıran haber, Kuzey İrlanda'daki County Londonderry bölgesinde yer alan Benone Strand sahilinden geldi.

Kendini "böcek meraklısı" olarak tanımlayan vatandaş bilim insanı Mel McQuitty, rutin bir saha taraması sırasında bu nadir türü fotoğraflamayı başardı.

Ölü bir kirpinin altında bulundu

Son üç yıldır bölgede düzenli olarak böcek gözlemleri yapan McQuitty, iş sonrası gerçekleştirdiği rutin bir inceleme sırasında kum tepelerinde ölü bir kirpiyle karşılaştı.

Hayvan leşinin altına baktığında sadece 3-4 milimetre uzunluğundaki küçük böceği fark eden gurbetçi doğasever, çektiği fotoğrafı Çevresel Veri ve Kayıt Merkezi’ne (CEDaR) gönderdi.

Yapılan uzman incelemelerinin ardından böceğin, 100 yıla yakındır Birleşik Krallık ve İrlanda'da güvenilir bir kaydı bulunmayan Saprinus semistriatus olduğu resmen doğrulandı.

"Küçük şeylere bakmak büyük farklar yaratıyor"

Keşfi doğrulayan akademik böcek uzmanı Dr. Roy Anderson, bu türün boyutunun çok küçük olması ve hayvan leşlerini yaşam alanı olarak seçmesi nedeniyle kolayca gözden kaçabildiğini belirtti.

Kuzey kıyılarında ortaya çıkan bu gelişmenin, iklim değişikliği nedeniyle türlerin yaşam alanlarını genişletmesiyle ilgili olabileceği üzerinde duruluyor.

Her dokuz türden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Kuzey İrlanda'da bu keşif büyük bir umut ışığı oldu.

Tatilde bile böcek gözlem kitini yanından ayırmadığını belirten McQuitty, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde çok daha büyük tür çeşitliliği olduğunu ifade ederek şu çağrıda bulundu:

"Ne kadar çok insan zaman ayırır, yavaşlar ve küçük şeylere bakarsa o kadar iyi. Tek bir kayıt bile bilim dünyasında çok büyük bir fark yaratabiliyor."