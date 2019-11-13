10.010mAh bataryalı telefon: HiSense King Kong 6

1969 yılında kurulan Çinli beyaz eşya ve elektronik üreticisi HiSense, kullanıcıların şarj sorununa derman olacak yeni bir akıllı telefon duyurdu. Tam tamına 10.010mAh batarya kapasitesine sahip HiSense King Kong 6 isimli telefon, tek bir şarjla 5 güne kadar kullanım sunuyor.

BATARYASI İLE PİYASAYI SALLAYABİLİR

Piyasaya çıktığı andan itibaren, en yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefonlardan biri olacak HiSense King Kong 6, birçok yeni özellikle birlikte gelecek. Ancak şirket, telefonun hangi özelliklere sahip olacağını henüz açıklamış değil.

Paylaşılan görsellere baktığımızda, telefonun damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda telefon, arka tarafında üç adet kamera barındırıyor. Ancak bu kameraların özellikleri henüz bilinmiyor.

10.010mAh dev bataryaya sahip King Kong 6'nin donanımsal özellikleri ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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