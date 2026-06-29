100'üncü Gazi Koşusu'ndaki şapka ve kıyafetler, İngilizlerin Royal Ascot'undan geri kalmadı

Atatürk'ün anısına 1927 yılından bu yana yapılan Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü düzenlendi.

100'üncü Gazi Koşusu'nu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan adlı at kazandı.

22 AT YARIŞTI BİRİ KAZANDI

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

Bay Nalçakan, Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı 2.29.49'luk dereceyle birinci bitirdi.

İLGİNÇ ŞAPKA MODELLERİ

Hipodromda atların yarışının yanı sıra tribünler de şıklık yarışına sahne oldu.

Davetliler, kıyafetleri ve şapkaları ile dikkat çekti.

DEFİLE GİBİ GEÇTİ

Orijinal tasarım kıyafetleri ile katılımcıların doldurduğu tribünler, önceki yıllarda olduğu gibi yine moda defilesini andırdı.

Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim, Gazi Koşusu için tribünlerde yerini aldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde oynadığı "Bizim İçin Şampiyon" filminde anlatılan Bold Pilot'ın sahibi Atman Ailesi'yle birlikte izledi.

Bu yılki yarışı kazanan Bay Nalçakan'ın jokeyliğini yapan Halis Karataş, geçmişte de Bold Pilot'ın jokeyliğini yaptı ve kendisi Atman Ailesi'nin damadı.

DEMET EVGAR

Yarışı izlemek için tribünde bulunan ünlü isimlerden biri de oyuncu Demet Evgar idi.

NİHAT KAHVECİ

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de tribünlerde yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM İLE SİNAN ENGİN

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kızı Yaz Yıldırım ve eski Beşiktaşlı futbolcu Sinan Ergin de yarışı izleyenler arasındaydı.

SERDAL ADALI

Beşiktaş Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığını da yürüten Serdal Adalı da Veliefendi'deydi.

İNGİLTERE'DE 300 YILLIK ROYAL ASCOT

İngiltere'de de 300 yılı aşkın süredir, Kraliyet Ailesi tarafından Royal Ascot adlı her yıl 5 gün süren binicilik festivali düzenleniyor.

Doğrudan Kraliyet Ailesi'nin başlattığı bir gelenek olan festival, her yıl aynı zamanda da bir moda defilesi havasında geçiyor.

Royal Ascot özellikle de orijinal şapka modellerinin sergilenmesiyle öne çıkıyor.