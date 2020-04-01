101 yaşındaki kadın koronadan kurtuldu

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan koronavirüs salgınında, iyi haberler de geliyor.

Hollanda’da 101 yaşındaki korona hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.

Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.

İKİ HAFTA OLMADAN TABURCU OLDU

Adı açıklanmayan kadının, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi'ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu, şikayetlerinin ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

HUZUREVİNDE KALACAK

Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.